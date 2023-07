UCI schorst Miguel Ángel López voor bezit en gebruik van verboden middelen in weken voor Giro 2022

Miguel Ángel López (29) is dan toch (voorlopig) geschorst door de UCI. De Colombiaan kwam eind vorig jaar in opspraak voor zijn betrokkenheid bij de dopingzaak rond de controversiële dokter Marco Maynar, waarop hij ontslagen werd door zijn toenmalig team Astana Qazaqstan. De UCI legt nu ook een (voorlopige) schorsing op voor “het gebruik en bezit van verboden middelen in de weken voor de Giro van 2022.”

De Colombiaan werd eind vorig jaar ontslagen door zijn ploeg Astana Qazaqstan-team, nadat er bewijs naar boven zou gekomen zijn omtrent de betrokkenheid van López bij de dopingzaak rond de controversiële dokter Marco Maynar. López ging aan de slag bij het Colombiaanse Team Medellín - EPM en won op een niveau of twee lager de ene na de andere wedstrijd. In de Ronde van Colombia won hij bijvoorbeeld acht van de negen ritten en het eindklassement. In het begin van het jaar klopte hij in de vijfde etappe van de Vuelta a San Juan op een aankomst bergop onder meer Remco Evenepoel.

Maar voorlopig mag López niet meer koersen, want de UCI legt hem een voorlopige schorsing op. “Op basis van een onderzoek uitgevoerd door de International Testing Agency (ITA), met inbegrip van bewijsmateriaal verkregen van de Spaanse wetshandhavingsautoriteiten en de Spaanse antidopingorganisatie tijdens het onderzoek naar Dr. Marcos Maynar, heeft de UCI Miguel Ángel López vandaag op de hoogte gebracht van een mogelijke antidopingregelovertreding”, zo klinkt het in het persbericht van de UCI.

“Na beoordeling van de informatie en het materiaal verstrekt door de ITA op 26 juni en 7 juli 2023, is de Colombiaanse renner in kennis gesteld van een mogelijke antidopingregelovertreding voor het gebruik en bezit van een verboden substantie in de weken voorafgaand aan de Giro d’Italia 2022. De UCI heeft besloten de renner voorlopig te schorsen in afwachting van de definitieve beslissing.”