Bree

Net als bij Triamant in Sint-Truiden moeten nu ook de zorgafhankelijke bewoners van Triamant in Bree weg. Ondertussen dreigen de andere bewoners in Bree zonder nutsvoorzieningen te vallen. “Ik krijg signalen dat mensen zonder warm water en telefoon zitten”, zegt burgemeester Liesbeth Van der Auwera.