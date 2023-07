Hasselt

Na twee jaar onderzoek van de Japanse ‘Dokter Hotdog’ en een team fooddesigners verkoopt Ikea de plantaardige hotdog. Het worstje knakt als een Frankfurter maar is gezonder en duurzamer, en het is de helft goedkoper. Ikea wil als grootste grootkeuken van Europa voortrekker zijn in de shift naar plantaardige voeding.