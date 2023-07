Lead-out Lotte Kopecky nekt landgenote Julie Van De Velde vlak voor de streep, Lorena Wiebes sprint naar zege in Tour Femmes

Lorena Wiebes heeft de derde etappe in de Tour de France Femmes gewonnen in de massasprint. Onze landgenote Julie Van De Velde kwam heel dicht bij de zege na een knappe solo van zestig kilometer, maar werd vlak voor de streep gegrepen door een ultieme inspanning van Lotte Kopecky. Als troostprijs mag Van De Velde morgen wel in de bolletjestrui rondrijden.

De derde rit in de Tour de France Femmes beloofde een eerste kans te worden voor de snelste vrouwen in het peloton: Lorena Wiebes van SD Worx en Charlotte Kool van DSM. Maar dan moesten ze wel de korte beklimmingen van vierde categorie doorheen de etappe overleven. De rit begon met een solo van de Duitse Kathrin Hammes, die het lang volhield ondanks verschillende tegenaanvallen van onder meer Grace Brown en Coryn Labecki. Na 50 kilometer werd Hammes gegrepen. Wat volgde, was heel wat vuurwerk in het peloton. Rensters als Lucinda Brand probeerden weg te raken, maar het lukte een lange tijd niemand.

Een Belgische in de bollen

Tot Julie Van De Velde (Fenix-Deceuninck) aanzette op de Côte des Andrieux. Ze trok er net als gisteren op uit voor de bergpunten en kreeg al snel 40 seconden voorsprong op het peloton. Ze ging door tot aan de top met maar één doel: de bollentrui. En met succes want op de top nam ze de volle buit. De 30-jarige Belgische zal morgen dus starten in de bollen. De Poolse Niewiadoma waagde de sprong naar de Belgische, maar de nummer 9 van het klassement kreeg geen ruimte van het peloton. Ondertussen bouwde Van De Velde een mooie voorsprong op van bijna twee minuten. De kilometers tikten weg en haar voorsprong dikte aan. Kwam er dan toch geen massasprint?

Wiebes wint tussensprint in peloton

Met de tussensprint in aantocht versnelde het peloton en waren er wel een aantal rensters, die interesse toonden in de groene trui van Lotte Kopecky. Van De Velde kwam door haar voorsprong als eerste voorbij de groene boog en pakte 25 punten. In het peloton won Wiebes de sprint voor Moolman en Kopecky. Na de tussensprint werd er stevig doorgetrokken en was er zelfs even kans op waaiers door zijwind op de open vlaktes, maar die kwamen er uiteindelijk niet.

Nét niet voor Van De Velde

Met nog 3 kilometer te gaan kregen de sprintersploegen het gat maar niet toe, was Julie Van De Velde op weg naar een stunt? Reusser van SD-Worx zette zich aan de kop van het peloton en gaf alles om het gat toe te krijgen voor een sprint met Wiebes. Het leek lang dat de Belgische van Fenix-Deceuninck het zou halen, maar de lead-out van Lotte Kopecky voor Lorena Wiebes deed haar de das om. Op 100 meter van de finish zat haar sprookje erop. Lorena Wiebes kwam op het juiste moment in de wind om te sprinten voor de overwinning met Marianne Vos. De Europees kampioene Wiebes haalde het met een sterke finish gevolgd door Vos en Kopecky, die nog derde werd.

Lorena Wiebes: “Ik was al aan het afzien in het wiel van Kopecky”

Voor Wiebes was het al de derde ritzege uit haar carrière in de Tour de France Femmes, nadat ze vorig jaar ook twee massasprints wist te winnen. “Of ik nu de beste sprintster ter wereld ben? Ik hoop het, maar elke wedstrijd is een nieuwe wedstrijd. Je kan het dus nooit met zekerheid zeggen”, zo blijft de sprintster van SD Worx bescheiden.

Dat de Nederlandse überhaupt voor de overwinning kon sprinten, had ze te danken aan Kopecky. Dankzij de lead-out van de gele trui werd Van De Velde, die zestig kilometer voorop reed, in de laatste meters ingehaald. “We hebben altijd geloofd dat we voor de zege konden sprinten. Het was niet aan ons om te achtervolgen, want we gaan nog een paar zware dagen tegemoet.”

“Ik bleef in de finale heel de tijd in het wiel van Lotte. Ze deed een geweldige lead-out, ik was zelfs in haar wiel al aan het afzien. Ik voelde dat Marianne Vos aan de rechterkant aanging, maar ik kon haar gelukkig nog remonteren.”

© Getty Images

Uitslag:

1. Lorena Wiebes (SD Worx)

2. Marianne Vos (Jumbo Visma)

3. Lotte Kopecky (SD Worx)

4. Chiara Consonni (UAE Team ADQ)

5. Elisa Balsamo (Lidl-Trek)

Stand:

1. Lotte Kopecky (SD Worx) in 11u07’19”

2. Liane Lippert (Movistar) +55”

3. Ashleigh Moolman-Pasio (AG Insurance - Soudal) +1’05”

4. Katarzyna Niewiadoma (Canyon//SRAM Racing) +1’05”

5. Elisa Longo Borghini (Trek - Segafredo) + 1’05”