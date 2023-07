Inbreker steelt 1.000 euro uit kassa van Tongerse frituur

Dinsdag is in de vroege ochtend ingebroken bij frituur ’t Verschil in de Henisstraat in Tongeren. Er werd 1.000 euro gestolen uit de kassa.

De dader raakte rond 5 uur binnen via de achterdeur. Om aan het klapraam boven de achterdeur te geraken, heeft de inbreker een stoel gebruikt die op het terras stond van het aanpalende café ‘Bij Hendrik’. Eens binnen heeft hij de kassa geplunderd.

“Er zat ongeveer duizend euro in, want we wilden vandaag naar de supermarkt gaan om de toog bij te vullen”, vertelt uitbater Meng. Hij heeft vier jaar geleden samen met zijn vrouw de frituur overgenomen. “Een jaar geleden hebben ze al eens proberen in te breken, ook via dat raam boven de achterdeur. Toen werd enkel het vliegenraam stukgesneden en zijn ze niet binnengeraakt.” De lokale politie Tongeren-Herstappe is langsgekomen voor de vaststellingen. Van de inbreker ontbreekt voorlopig elk spoor.(Dirk Roefflaer)