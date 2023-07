18-jarige zoon van LeBron James krijgt hartaanval tijdens basketbaltraining

“Bronny James kreeg tijdens het trainen een hartstilstand”, aldus een woordvoerder van de familie James. “Medisch personeel kon hem behandelen en naar het ziekenhuis brengen. Hij is nu in stabiele toestand en ligt niet langer op de intensieve verzorging. We vragen om respect en privacy voor de familie James en we zullen de media op de hoogte houden zodra er meer informatie is.”

“LeBron en Savannah willen publiekelijk hun diepste dank en waardering uitspreken voor de medische en atletische staf van USC voor hun ongelooflijke werk en toewijding aan de veiligheid van hun atleten.”

James begint aan zijn eerste jaar bij de USC Trojans in het American college basketbal.