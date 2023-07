Verliefd worden op iemand anders dan je partner zoals Martine Jonckheere, hoe ga je daarmee om?

Stel: je bent gelukkig getrouwd, maar plots loop je iemand tegen het lijf die je vlinders in je buik geeft. Net dat gebeurde bij Martine Jonckheere (66). De Vlaamse actrice viel als een blok voor een collega en biechtte dat ook op aan haar man. Is er een stappenplan om verliefdheid binnen een relatie aan te pakken? Doe je er goed aan om je gevoel te delen met je wederhelft? En kan je verliefdheid ook weer in de kiem smoren? Relatietherapeuten bieden eerste hulp bij buitenechtelijke kriebels.