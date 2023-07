Net op tijd in vorm en geen nood aan UCI-punten, maar toch geen Arnaud De Lie op WK voor beloften: sportief manager Lotto Dstny legt uit hoe dat komt

Arnaud De Lie klopte in de Ronde van Wallonië Thibau Nys, die bij de beloften als kopman naar het WK in Glasgow gaat. — © BELGA

Een jaar geleden was het nog een hot topic: Arnaud De Lie (U23) en Victor Campenaerts (Elite) die het WK in Wollongong aan zich voorbij laten gaan, om in Belgische eendagswedstrijden UCI-punten te scoren om de degradatie van Lotto Soudal uit de WorldTour te vermijden. Dit jaar is de nood aan UCI-punten minder hoog, maar toch reist De Lie begin augustus niet af naar Glasgow voor het WK bij de beloften. Sportief manager bij Lotto Dstny Kurt Van de Wouwer legt uit hoe dat komt.

Dat Arnaud De Lie na zijn zware val in de openingsetappe van de Vierdaagse van Duinkerke - hij brak er zijn sleutelbeen, borstbeen, een rib en liep een klaplong op - de goede vorm te pakken heeft, bewees hij in de Ronde van Wallonië. In de tweede etappe klopte hij met overmacht Thibau Nys, nota bene de man die bij de beloften in Glasgow kopman zal zijn. Net op tijd klaar voor het WK bij de beloften, zou je dus denken. Maar De Lie rijdt het WK niet, ondanks dat hij met zijn 21 lentes nog perfect in aanmerking komt voor de U23-categorie. En ondanks dat het parcours iets voor de klassieke types is.

“Het was de keuze van Arnaud zelf om geen WK bij de beloften te rijden”, zo vertelt Van de Wouwer. “Hij had aan het begin van het seizoen al voor zichzelf beslist om niet te focussen op het WK. Zo nog bij de beloften rijden, dat zat niet meer in zijn hoofd. Omdat hij zich volwaardig prof voelt? Ja. En bij de profs zijn er natuurlijk andere kopmannen”, zo doelt de sportief manager van Lotto Dstny op de selectie bij de profs met Remco Evenepoel, Wout van Aert en Jasper Philipsen.

EK bij de profs

Al stond Van de Wouwer wel positief tegenover een deelname bij de beloften van zijn poulain. “Ik persoonlijk zag hem op zo’n parcours wel als een van de kandidaten voor de wereldtitel en gezien zijn leeftijd vond ik wel dat een deelname bij de beloften nog had gekund. Maar uiteindelijk ligt de keuze bij hem. Wij als ploeg hebben hem alle vrijheid gegeven om die beslissing te nemen.”

Toch zullen we De Lie normaal gezien dit jaar nog in een truitje van de nationale ploeg zien. Het EK in Drenthe op 24 september staat wel met rood omcirkeld in de agenda van de renner van Lotto Dstny. “De selectie voor het EK is nog niet bekendgemaakt, maar Arnaud wil het EK bij de profs wel heel graag rijden. En dat is zo ook al gecommuniceerd naar bondscoach Sven Vanthourenhout toe”, aldus Van de Wouwer.

De Lie is trouwens niet de enige renner van Lotto Dstny die aan de bondscoach liet weten het WK bij de beloften over te slaan. Lennert Van Eetvelt wil zich volledig focussen op de Vuelta, die op 27 augustus van start gaat in Barcelona, en verzaakte daardoor ook aan een WK-selectie. Thibau Nys, Alec Segaert, Gil Gelders, Warre Vangheluwe en Jonathan Vervenne zijn de vijf beloften die in Glasgow op zoek gaan naar de regenboogtrui.