10 jobs die AI zal vervangen of veranderen

We zijn voorzichtig met voorspellingen over de impact van AI. Hoewel een onderzoek van de universiteit van Oxford uit 2013 uitwees dat 47% van de banen in de Verenigde Staten de komende twintig jaar kan verdwijnen door technologie (en AI), lijkt die voorspelling niet helemaal juist te zijn.

Vandaag duiken dergelijke voorspellingen dus opnieuw op. En ze gaan ook gepaard met aankondigingen. Zowel computerbedrijf IBM als de Britse telecommunicatiegigant BT Group wezen deels naar AI toen ze aankondigden jobs te schrappen.

Toch zal de mens heel vaak van de partij zijn. “Het menselijk oordeel moet toegepast worden op deze technologieën om fouten en vooroordelen te voorkomen”, vertelde Anu Madgavkar, partner bij het McKinsey Global Institute, aan Business Insider.

De chatbot ChatGPT kan bijvoorbeeld krachtiger zijn dan velen ooit hadden gedacht. Maar heel wat gebruikers van ChatGPT ontdekten dat de bot soms verkeerde of verouderde informatie genereert, codeerproblemen verkeerd beantwoordt of fouten maakt in basisrekenen. “We moeten deze dingen zien als productiviteitsverhogende hulpmiddelen en niet als complete vervangers”, zei Madgavkar.

Ook al zal de machine de mens niet helemaal vervangen, toch somde Business Insider recent tien jobs en jobdomeinen op die mogelijk door AI vervangen worden, of waarvan de jobinhoud op z’n minstgrondig verandert.