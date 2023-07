Echte liefde: koppel trouwt op brandwondenafdeling nadat bruidegom ernstig ongeval kreeg

Elk detail van hun droomhuwelijk was gepland, van de bloemen over de gastenlijst tot de locatie. Maar op 30 juni veranderde alles voor Preston en Tanesha Cobb uit Toccoa, in de Amerikaanse staat Georgia. Door een ongevel met een chemisch lek belandde Preston toen met zware brandwonden in het ziekenhuis.

Van een trouwfeest was meteen geen sprake meer. Tanesha week sindsdien geen moment van de zijde van haar verloofde, en ze praatten zoveel over het naderende feest dat het de verpleegsters opviel. En dus besloot een van hen, Mary Cook, om in een creatieve bui toch een en ander op poten te zetten op de dag waarop ze zouden trouwen.

Toch getrouwd

En zo kregen de twee op 22 juli compleet onverwacht de vraag of ze mee wilden naar een zaaltje met lekker eten, een dj en bloemen. Natuurlijk zeiden ze ja, al had Preston voordien wel twijfels. “Ik vreesde dat ze niet meer met me zou willen trouwen omdat ik niet meer de persoon ben die ik voor het ongeval was.” Verkeerd gedacht, zegt Tanesha. “Niets kan me verhinderen om met hem te trouwen. Niets. Ik wist dat deze dag zou komen, al wist ik niet dat het zo zou verlopen.”

Nu kan Preston zich als getrouwd man richten op zijn verdere herstel. “Ik ben heel gelukkig.”