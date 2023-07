Op kamp, met vriendjes op het speelplein, in de tuin: tijdens de zomervakantie staat spelen centraal voor kinderen. En wie weet krijgen ze net iets vaker een kauwgom toegestopt om fotogenieke bellen te blazen… of om lekker in elkaars haar te gaan verstoppen. Krijg je het plakkerig goedje er weer uit zonder te knippen? BV-kapper Jochen Vanhoudt to the rescue.