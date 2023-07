IMF herziet groeiverwachting voor wereldeconomie naar boven voor 2023

De wereldeconomie zou dit jaar met 3 procent groeien, zo verwacht het Internationaal Monetair Fonds (IMF) in zijn nieuwe ‘World Economic Outlook’. De vooruitzichten liggen daarmee iets hoger dan in april, toen het IMF uitging van een groei met 2,8 procent. Voor 2024 blijft de prognose stabiel, op een groei van 3 procent. Het groeicijfer blijft wel lager dan vorig jaar, toen de wereldeconomie met 3,5 procent groeide.

Ook voor de inflatie kwam het IMF dinsdag met positief nieuws, want die zou op wereldschaal iets lager liggen dan verwacht: op 6,8 procent eind dit jaar, een daling met 0,2 procentpunt tegenover de vorige vooruitzichten van april. Vorig jaar noteerde de inflatie nog op 8,7 procent.

Hoofdeconoom Pierre-Olivier Gourinchas verwelkomde de positievere vooruitzichten, maar waarschuwde tegelijk dat nog niet alle problemen opgelost zijn. “We blijven kampen met een zwakke groei, met vooral een vertraging in de geïndustrialiseerde landen”, luidde het.

Krimp in Duitsland

Voor Duitsland verwacht het IMF dit jaar een krimp van de economie met 0,3 procent. Voor de hele eurozone is de instelling positiever, met een verwachte groei van 0,9 procent (+0,1 procentpunt). Ook voor de VS wordt de verwachte groei naar boven herzien (1,8 procent, +0,2 procentpunt), terwijl het Verenigd Koninkrijk dit jaar geen krimp maar een groei van het bbp van 0,4 procent kan verwachten. De prognose voor de Chinese economie blijft onveranderd op 5,2 procent groei in 2023.

Daarnaast zou de inflatie langer hoog blijven. Eind 2024 houdt het IMF nog altijd rekening met een inflatie van 5,2 procent op wereldschaal. Dat is 0,3 procentpunt meer dan de verwachting enkele maanden geleden. “De vertraging die we zien is vooral te danken aan het afkoelen van de prijzen in China, en meer bepaald in de industrie”, aldus Gourinchas.

Het IMF pleit dan ook om het beleid van monetaire verstrakking aan te houden zodat de inflatie verder daalt, zelfs als dat een effect zou hebben op de conjunctuur.