Opvallend: Tadej Pogacar verbeterde zijn ‘drempelvermogen’ tijdens laatste Tourrit, wat kunnen we daaruit afleiden? En wat met het WK?

De verrassende aanvallen van Tadej Pogacar op de Champs-Elysées hebben dan toch nog iets opgeleverd. De 24-jarige Sloveen deelde via Instagram dat zijn ‘drempelvermogen’ nog verbeterd is tijdens de laatste Tourrit. Wat kunnen we daaruit afleiden? En hoe hoog ligt dat wattage precies? “Blindstaren op één cijfer is nooit goed, maar de Tour zal hem enorm veel deugd gedaan hebben.” Op naar het WK?