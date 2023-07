Zestig jaar na ‘het verraad van Ronse’ prijken Benoni Beheyt en Rik Van Looy zij aan zij op ‘koppenmuur’: “Een hele eer”

Zestig jaar geleden streden Benoni Beheyt (83) en Rik Van Looy (89) om de winst tijdens het Wereldkampioenschap in Ronse. Beheyt sprintte toen naar de overwinning. “Naar aanleiding van die zestigste verjaardag en de nakende negentigste verjaardag van Rik Van Looy geven we hen graag een plaatsje op onze koppenmuur”, zegt schepen van Sport José Debels (CD&V).

Verraad van Ronse

Welke wielerfan kent niet het verhaal van het WK van Ronse 1963? Kopman Rik Van Looy moest het toen in de sprint afleggen tegen duivel-uit-een-doosje Benoni Beheyt. Tot consternatie van heel wat wielersupporters en Van Looy zelf. De media goot nog wat olie op het vuur en ‘het verraad van Ronse’ was geboren.

Tussen Rik en Benoni zelf is het maar heel even koude oorlog geweest. Later zijn ze nog samen criteriums in Frankrijk gaan rijden. “Toen ze door KOERSmuseum werden gecontacteerd, stemden beide kampioenen er dan ook snel mee in om zij aan zij op de tuinmuur te worden vereeuwigd”, aldus de schepen. (Lees verder onder de foto)

Opnieuw twee wielerlegendes op de koppenmuur. — © bfr

Na eerder Freddy Maertens en Yvonne Reynders, zijn Beheyt en Van Looy de derde en de vierde Belgische wereldkampioen die een artistiek eerbetoon krijgen op de zogenaamde Roeselaarse ‘koppenmuur’. Het kunstwerk werd gemaakt door Julie ‘Jools’ Vercruysse.

De huldiging van het dubbelportret werd bijgewoond door Benoni, zijn vrouw Annie en enkele familieleden. Rik Van Looy verontschuldigde zich.

Beheyt is alvast blij met het eerbetoon. “Ik vind dit een hele eer”, zegt de Roeselarenaar, die nog iedere dag veertig kilometer probeert te fietsen. Daarnaast volgt hij ook de wedstrijden van zijn kleinzonen, Ceriel Desal en Guillaume Van Keirsbulck, op de voet. “Guillaume komt vanavond aan de start van het na-Tourcriterium. We maken er dan ook vandaag een mooie, gezellige dag van.”