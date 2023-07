Sprookje van Jonas Vingegaard krijgt vervolg in... de Efteling, Patrick Lefevere kreeg Vuelta-primeur: “Zijn gezichtsuitdrukking was priceless”

Jonas Vingegaard (26) is dinsdag door Team Jumbo-Visma gehuldigd in de Efteling. Na het criterium van Boxmeer op maandag, werd de Deense Tour-winnaar in het bekendste pretpark van Nederland verwacht voor een paar ererondjes.

Eerst maakte Vingegaard zijn opwachting in het theater voor een ritje op Zwift en een onderonsje met de fans van Jumbo-Visma. Nadien poseerde hij op de stilstaande fietsjes van de Velodroom, letterlijk even meedraaien in de mallemolen van het wielercircus van een Tour-winnaar. Vrouw Trine en dochter Frida keken vanaf de zijlijn toe, maar mochten nadien wel met hun man/papa in de Carnaval Festival-attractie.

Gezichtsuitdrukking Patrick Lefevere

Over een paar dagen gaat de blik van Vingegaard al richting Vuelta, die over een maand in Barcelona van start gaat. Daar moet de Tour-winnaar een onklopbaar duo vormen met Primoz Roglic. Grote baas Richard Plugge smult al bij de gedachte van zijn twee grote rondewinnaars aan de start. “Mijn twee koningen”, noemde Plugge hen dinsdag. “Ik had het genoegen om persoonlijk tegen Patrick Lefevere te kunnen vertellen dat ze alle twee zullen starten. Hij vroeg me: Met wie gaan jullie naar de Vuelta? Met Primoz? Waarop ik repliceerde: En met Jonas. Nou, zijn gezichtsuitdrukking was priceless”, lachte Plugge smakelijk. Een maand voor de Vuelta is de toon alvast gezet.