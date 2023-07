VIDEO. Hond duikt op tijdens voorstelling Rode Duivels-gesel Umtiti, die stokstijf blijft zitten

Grappig moment tijdens de voorstelling van Samuel Umtiti bij LOSC Lille deze middag. Terwijl voorzitter Olivier Létang fier de carrière van hun nieuwe aanwinst overloopt, duikt er tussen hem en Umtiti de kop van een hoofd op. De Fransman - die in 2018 de WK-droom van de Rode Duivels in duizend stukjes kopte - blijft stokstijf zitten. Na de aanwezige journalisten nog even te aanschouwen, verlaat de Golden retriever de perszaal.