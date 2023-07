Afrit Bekkevoort dicht door werken op E314: vier kilometer nieuw asfalt en nieuwe voeg

Op de E314 ter hoogte van Bekkevoort zal er in de maand augustus verkeershinder zijn door werken. In de twee richtingen wordt er aan het wegdek gewerkt. Het afrittencomplex in Bekkevoort zal tijdelijk afgesloten zijn.

De onderhoudswerken op de E314 tussen het op- en afrittencomplex van Bekkevoort en dat van Halen starten 31 juli en duren tot 27 augustus. De eerste twee weken wordt er gewerkt op de weghelft in de rijrichting van Lummen. Het wegdek krijgt over een lengte van 3,5 km een nieuwe laag asfalt. Het verkeer kan dan maar over een rijstrook rijden. Tot 6 augustus is de op- en afrit van Bekkevoort voor het verkeer richting Limburg afgesloten. Automobilisten die de E314 op willen rijden in Bekkevoort om richting Lummen te rijden moeten eerst de snelweg richting Leuven nemen om dan in Tielt-Winge te keren en de snelweg richting Lummen te nemen.

Voor wie in Bekkevoort de afrit wil nemen, zal moeten doorrijden tot in Halen en daar via de afrit en de oprit te keren. De afrit in Bekkevoort voor het verkeer richting Leuven/Brussel is dan wel open.

Tweede fase

Aan de andere kant van de snelweg - rijrichting Leuven/Brussel - wordt in de tweede helft van augustus - een voeg vervangen en krijgt het wegdek aan het op- en afrittencomplex een onderhoudsbeurt. Ook daar moet het verkeer dan over een rijstrook. De oprit in Bekkevoort is dan twee weken afgesloten. De afrit blijft wel open. Het verkeer dat in Bekkevoort de E314 richting Leuven/Brussel wil nemen, moet via Halen rijden en dan omdraaien.

Omleiding

De werken starten elke maandag vroeg in de ochtend. Er zal dus ook hinder zijn in de ochtendspits. Het Agentschap Wegen en Verkeer vraagt automobilisten om de officiële omleidingen te volgen. Dit omdat bepaalde lokale wegen tussen Bekkevoort en het op- en afrittencomplex van Tielt-Winge niet voor grote verkeersvolumes geschikt zijn.