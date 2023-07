Speelster en Belofte van het Jaar Nastja Claessens klaar voor EK U20 met Young Cats: “Ik moet uit mijn comfortzone komen”

Nastja Claessens (18) is klaar om vanaf zaterdag te vlammen met de Young Cats op het EK U20 in Litouwen. “Ik besef wel dat ik het komende jaar uit mijn comfortzone moet komen”, aldus een zelfkritische Claessens. Net voor de afreis naar Klaipeda hadden we een gesprek met de Next Big Thing van het Belgische damesbasketbal.

In december pas blaast Nastja Claessens negentien kaarsjes uit. De 1m85 grote forward kende in 2023 echter al een rollercoaster van een seizoen. Ze was de eerste speelster die in hetzelfde seizoen de trofeeën Belgische Speelster en Belofte van het Jaar veroverde, kende een wervelend debuut bij de Belgian Cats en… miste door een blessure het EK in juni, waar de Cats een gouden medaille veroverde.

Je werkte je laatste seizoen bij Waregem af. Dat was speciaal, zeg maar emotioneel.

“Mijn papa (Frederic Claessens, red.) is mijn coach, mijn mama (ex-Belgian Cat Irina Medvedeva) zit ook in de club en ik debuteerde hier in de jeugd op zesjarige leeftijd. Ik doorliep alle jeugdreeksen en vierde hier mijn debuut in eerste klasse. Beste emotioneel dus als je die deur moet dichttrekken. Ik ben geboren in Kortrijk, speelde altijd in Waregem en woon in Deerlijk. Ik moet dus uit mijn comfortzone het komende jaar, maar ik kijk er evenwel enorm naar uit. ”

Wel met twee mooie trofeeën en zelfs een primeur.

“Dat ik Belofte van het Jaar ging worden, had ik wel verwacht. Maar Speelster van het Jaar, dat niet. Het was een mooie verrassing en het overdonderde me wel een beetje.”

Je tekende bij profclub Castors Braine. Waarom niet naar het buitenland?

“Ik wil geen stappen overslaan. Ik studeer nog psychologie. Oké, wel vanop afstand, maar ik wil nog eventjes in België blijven en basketbal en studie combineren. Castors Braine is een profclub waar ik dagelijks twee keer kan trainen met Belgische en internationale speelsters en waar ik vooral mijn debuut kan maken in de EuroCup. Daar kijk ik enorm naar uit.”

Het zal je laatste seizoen in België worden?

“Dat week ik nog niet. Ik laat alles op mij afkomen en zie wel waar ik volgende zomer sta. Nu wil ik eerst presteren met de Young Cats op het EK U20 en dan me voorbereiden op het seizoen met Castors Braine.”

Na een geweldig seizoen, inclusief debuut bij de Belgian Cats, miste je het EK en de gouden medaille.

“Ik was zenuwachtig voor de EK-kwalificatiewedstrijden met de Belgian Cats. De ervaren speelsters zoals Emma Meesseman en Julie Vanloo stelden me echter snel op mijn gemak. En ja, we wonnen die wedstrijd tegen Noord-Macedonië eenvoudig en ik kende een mooi debuut. Toen ik mei de voorbereiding op het EK mocht opstarten, keek ik wel stiekem uit naar dat toernooi. Een spierblessure deed me echter afhaken.”

Claessens aan het werk bij de Belgian Cats. — © BELGA

Heb je de successen van de Cats op tv gevolgd?

“Uiteraard! Tussen de revalidatie en de individuele trainingen door was ik een vurige fan. Wat een parcours hebben ze afgelegd en ik was uiteraard ook bijzonder fier op die gouden medaille. Als ik eerlijk moet zijn deed het wel een beetje pijn dat ik het EK gemist heb. Blessures horen nu eenmaal bij topsport. Ik hoop dat ik nu lang gezond kan blijven.”

Je staat voor een belangrijk EK U20 met de Young Cats. Zijn jullie een medaillekandidaat?

“We zijn ambitieus, maar ik heb van de Belgian Cats geleerd dat je een groot toernooi best stap voor stap bekijkt. We spreken nog niet van een medaille. De groepsfase is al best zwaar. We zitten in de poule met Italië, Letland en Turkije. Enerzijds opzoek gaan naar een goede uitgangspositie en dan anderzijds de tweede ronde trachten te winnen is de insteek. Doen we dat, mogen we onze ambities bijstellen.”

En dan volgende zomer knallen met de Belgian Cats op de Olympische Spelen in Parijs!

“Dat is de grote droom van de Cats en van mij persoonlijk. De eerste stap met dat goud op het EK is al gezet. Nu moeten we in februari en hopelijk in België (Antwerpen is kandidaat, red.) ons kwalificeren via het olympisch kwalificatietoernooi. En ik besef al dat ik hard zal moeten blijven werken om in de selectie van de Belgian Cats te geraken. De plaatsen bij de twaalf zijn na dat succesvol EK nog duurder geworden.”