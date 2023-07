VVV Venlo neemt ex-Genkie Elias Sierra over van Heracles Almelo

VVV-Venlo heeft met Elias Sierra (ex-Genk) een nieuwe middenvelder in huis gehaald. De 21-jarige Zonhovenaar wordt per direct overgenomen van Heracles Almelo en tekent een contract voor twee seizoenen met een optie voor een extra jaar.

Sierra, die doorgaans als aanvallende middenvelder speelt, is afkomstig uit de jeugdopleiding van KRC Genk en maakte in de winter van 2021 de overstap naar Heracles. In Almelo kwam hij in de afgelopen tweeënhalf jaar tot één doelpunt in 41 officiële wedstrijden, waarvan 21 wedstrijden in de Eredivisie.

Vanaf dit seizoen verdedigt Sierra in Eerste Divisie de clubkleuren van VVV en de middenvelder ziet die transfer als een mooie stap. “Vanaf de eerste gesprekken voelde ik het vertrouwen en de warmte van de club. Als je het stadion binnenkomt dan voel je gelijk dat dit een mooie club is. Toen ik hier een uitwedstrijd speelde, was ik onder de indruk van de sfeer en de supporters. Dat speelt ook mee in mijn keuze voor VVV en ik kan niet wachten om hier op het veld te staan en belangrijk te zijn voor de club.”

Interim Technisch Manager Marc van Hintum is blij dat VVV het middenveld heeft kunnen versterken. “Elias is een creatieve speler met een goede passeeractie die op meerdere posities op het middenveld uit de voeten kan en ook op de flank inzetbaar is. Met Elias halen we een speler in huis die altijd de bal wil hebben en ons voetballend beter kan maken. Hij heeft al ervaring in de Eredivisie, maar is nog altijd een jong talent en hij wil zijn belofte heel graag inlossen bij VVV. Daar zijn we als club erg blij mee”, aldus Van Hintum.