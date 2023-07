Chef de Mission Olav Spahl wil met 173 Belgen naar de Olympische Spelen van Parijs

Chef de Mission Olav Spahl heeft er vertrouwen in dat hij volgend jaar “in het beste geval” met 173 Belgen naar de Olympische Spelen in Parijs kan. Dat vertelde de delegatieleider van het BOIC een jaar voor de Spelen, die 26 juli 2024 in de Franse hoofdstad van start gaan.

In vier sporten konden de Belgen zich al kwalificeren. Zo hebben de atleten Hanne Claes (400m horden), Bashir Abdi, Koen Naert en Hanne Verbruggen (marathon), Cynthia Bolingo (400m) en Tibo De Smet (800m), zwemmers Valentine Dumont, Roos Vanotterdijk en Lucas Henveaux en het Belgische jumpingteam hun ticket op zak en zorgden boksers Oshin Derieuw en Vasile Usturoi elk voor een nominatieve quotaplaats.

Deze zomer staan er voor potentiële Belgische olympiërs nog heel wat belangrijke afspraken op de agenda, met onder meer het WK atletiek, het EK hockey, het WK kajak,, het WK wielrennen en het WK roeien. ““Het is een drukke sportzomer met heel wat kwalificatiewedstrijden”, beaamt Spahl. “Van nu tot oktober is een belangrijke periode. Daarna zullen we al meer zicht hebben op hoe de delegatie er zal uitzien.”

De ploegsporten kunnen ervoor zorgen dat het aantal Belgische deelnemers flink aandikt. “Daar investeert het BOIC ook sterk in. We gaan ervan uit dat de volleybalvrouwen, de basketbalvrouwen en de hockeymannen erbij zullen zijn en geloven ook sterk in een kwalificatie van de hockeyvrouwen..”

In 2021 behaalde België met zeven medailles (drie gouden, een zilveren en drie bronzen) en 26 plaatsen in de top acht zijn beste resultaat sinds de Spelen van 1924, ook in Parijs. Volgend jaar wil Spahl nog beter doen. Het is zeker de ambitie is om beter te doen dan in Tokio. Op basis van de resultaten van vorig en dit jaar, mogen we ervan uitgaan dat we die ambitie ook waar zullen maken. Ik denk dan bijvoorbeeld aan het mooie verhaal van de Belgian Cats die pas Europees kampioen zijn geworden. Een groter aantal Belgische atleten behoort nu tot de internationale top vijf en komt dus in aanmerking voor een medaille op de Spelen. In het spoor van deze topatleten, ontstaat een volgende generatie die een potentieel hebben om een top acht te bereiken.”

Het BOIC maakt een eerste selectie in april. De kwalificatiewedstrijden worden afgesloten op 30 juni en begin juli 2024 is het voltallige Team Belgium voor Parijs bekend.