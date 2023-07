Zo maak je jezelf op als Margot Robbie in ‘Barbie’

Barbiecore, een modieus gevolg van de Barbie-film, gaat verder dan meer roze in je outfit. Op sociale media duiken veel tutorials op die tonen hoe je jezelf opmaakt als hoofdrolspeelster Margot Robbie. Ook de make-upartiesten van de ster delen hun favoriete producten om in haar glamoureuze voetsporen te treden.

Het zal je niet verbazen dat je met roze lipstick al goed op weg bent om de barbiepop in jezelf — op een stijlvolle manier — naar boven te halen. Make-upartiest Ivana Primorac koos in de film vaak voor velvet petal, een stick uit de velvet lip colour-collectie van Lisa Eldridge. Een bijpassende blush naar keuze is onmisbaar.

En het was je misschien al opgevallen dat Robbie in de film(trailers) echt sprankelt, zonder dat ze te veel blinkt en op de plastieken versie van de pop lijkt. Die glow is volgens Promorac te danken aan Le baume van Chanel, een stick om bepaalde zones van je gelaat te highlighten. Een van haar andere beautygeheimen is de egaalmakende colour shield-spray in de tint sand van Alleven. Ook geliefd door Beyoncé, trouwens.

Welke foundations Robbie draagt in de film is niet bekend, maar in een eerder interview met Vogue verklapte ze wel haar lievelingsproducten. “Voor dagelijks gebruik kies ik voor de getinte moisturizer van Laura Mercier. Op evenementen ga ik voor Suqqu-foundation. Die zit als een tweede huid.” Wel zeker: de Australische visagiste Pati Dubroff, verantwoordelijk voor de looks van Robbie tijdens ‘Barbie’-persevenementen, gebruikte uitsluitend fond de teint uit het les beiges-gamma van Chanel. (Lees verder onder de tutorials)

Ook een laagje nagellak mag niet ontbreken als je Robbies look nastreeft. In de reeds beruchte scène waar de actrice uit haar muiltjes stapt, draagt ze een lichtroze tint van Glossify. De zogenoemde naked-tint is helaas overal uitverkocht. Essie biedt met ballet slippers, de ultieme favoriet van wijlen koningin Elizabeth II, een waardig alternatief.

Andere make-upartiesten en beautyfans leven zich uit met een arsenaal aan producten op sociale media. Zo dragen netjes geborstelde wenkbrauwen, gedefinieerde wimpers met een fijn laagje mascara en wimperextensions, bij tot de totale look. De essentie voor wie er straks een voorbeeld aan neemt: werk naar een natuurlijk eindresultaat toe met een gezonde, glanzende huid als basis en zachtroze accenten. Barbie anno 2023 is volgens de filmmakers niet plastic fantastic, maar gewoon “de beste versie van zichzelf”.

SHOPPING:

Lipstick Lisa Eldridge - 32 euro

Foundation Laura Mercier - 53,50 euro

Crème foundation Suqqu - 76,80 euro

Fond de teint Chanel - 61,50 euro

Nagellak Essie - 12,95 euro

Highlighter Chanel - 42 euro

Blush jane iredale - 40 euro

Spray Alleven - 56,88 euro