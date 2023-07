Historische zege voor Filipijnen op WK vrouwenvoetbal, geen goals in duel tussen Noorwegen en Zwitserland

De Filipijnen hebben dinsdag op het WK vrouwenvoetbal op de tweede speeldag in groep A een historische zege behaald tegen Nieuw-Zeeland (1-0), samen met Australië het gastland. Nog in groep A kwamen Noorwegen en Zwitserland niet tot scoren (0-0). Colombia versloeg Zuid-Korea in poule H (2-0).

Colombia opende dinsdag de debatten in groep H met een 2-0 zege tegen Zuid-Korea in Sydney. Usme (30.), op strafschop, en Caicedo (39.) scoorden de treffers voor de Zuid-Amerikanen. Duitsland won maandag al zijn eerste wedstrijd in de groep vlot van Marokko (6-0). Op de tweede speeldag, die zondag volgt, kijken Zuid-Korea en Marokko elkaar in de ogen en nemen de DFB-Frauen het op tegen Colombia.

Thuisland Nieuw-Zeeland ging op de tweede speeldag in groep A in Wellington met het kleinste verschil (1-0) ten onder tegen de Filipijnen. Bolden (24.) scoorde de winnende treffer voor de WK-debutant die zijn eerste zege op het hoofdtoernooi verovert. Aansluitend hielden Noorwegen, dat net voor de aftrap sterspeelster Ada Hegerberg zag uitvallen met een liesblessure, en Zwitserland elkaar in Hamilton in evenwicht (0-0).

Nieuw-Zeeland verraste op de eerste speeldag Noorwegen (1-0), Zwitserland haalde het toen van de Filipijnen (2-0). Het blijft dus razend spannend in groep A, waar de kaarten nog geschud moeten worden. De Zwitserse vrouwen voeren met vier punten de stand aan, voor Nieuw-Zeeland en de Filipijnen (elk 3 punten). Noorwegen (1 punt) sluit de rij. Zondag op de derde speeldag speelt Noorwegen tegen de Filipijnen en bekampt Nieuw-Zeeland Zwitserland.