Medaille of niet, zo snel mogelijk weg uit olympisch dorp: “Op dag één deelnemen en de andere dagen op vakantie, die Spelen zijn voorbij”

Of hij nu Wout van Aert of Remco Evenepoel heet, of Nafi Thiam of Nina Derwael nu wel of geen medaille behaalt: elke olympiër van Team Belgium moet zo snel als mogelijk vertrekken uit het olympisch dorp van Parijs 2024. “Natuurlijk leidt dat soms tot ontgoocheling.”

Het Belgisch Olympisch Comité (BOIC) schat dat Team Belgium tussen de 120 en 170 atleten zal tellen. Voor elk van hen geldt: na hun prestatie, of die nu uitmondt in een medaille of niet, moeten ze meteen huiswaarts. Bedoeling is dat ze de dag nadien de koffers pakken. “Het was een van de voornaamste thema’s op de agenda van de olympische comités”, zegt Cédric Van Branteghem, CEO van het BOIC. “De meeste landen doen het inmiddels zo, in Nederland bijvoorbeeld geldt al jaren dat je twee dagen na de competitie uit het olympisch dorp moet. De Olympische Spelen waar een atleet op dag één deelneemt en de rest van de veertien dagen op vakantie is tijdens de Spelen, die zijn voorbij.”

De reden is niet alleen dat atleten die nog aan de slag moeten, in hun ‘zone’ kunnen blijven. De plaatsjes in het olympisch dorp zijn ook beperkt per land. Van Branteghem: “Natuurlijk leidt dat soms tot ontgoocheling bij atleten die gedaan hebben. Maar ze hebben nog altijd een feestnacht in Parijs na hun prestatie.”

Olav Spahl, delegatieleider van Team Belgium: “Het olympisch dorp is voor de atleten die nog in competitie zijn. Hun focus, rust en recuperatie primeren. Atleten die gedaan hebben, kunnen wel naar het Belgium House in Parijs, waar de medaillewinnaars worden gehuldigd. Ze mogen na hun competitie ook nog naar andere atleten kijken. Ze verblijven dan wel in een accommodatie buiten het olympisch dorp.” Dat wordt de Fondation Biermans-Lapôtre, een universiteitscomplex in Parijs dat het BOIC reserveerde. Spahl: “De derde dag na hun competitie vragen we atleten om langs te gaan in het Belgium House, dat aan de Belgische kust zal worden opgebouwd.”

Wie wil, kan weer naar Parijs op de slotdag: er worden een Thalys voor Team Belgium ingelegd. Van Branteghem: “Elke atleet mag terugkomen voor de sluitingsceremonie. Omdat Parijs zo dichtbij is, willen we atleten die ervaring niet ontzeggen.”