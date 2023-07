Kinderen bouwen eigen pretpark met lego in Lommel

Lommel

Maandag verzamelden heel wat jonge legobouwers in het Huis van de Jeugd. De activiteit ‘Legokriebels’ ging er maandag van start met een 20-tal kinderen die graag leuke dingen bouwen met lego. “Het is eigenlijk een minikamp van 3 dagen in het teken van Legomasters”, vertelt Kobe Daniels van de Jeugddienst. “Elke dag krijgen ze een opdracht. Vandaag is de opdracht om met z’n allen een pretpark te maken. Wat ze maken, kiezen en overleggen ze zelf. Eerst maken ze ook enkele schetsen voor ze gaan bouwen. Elke dag is er ook een tweede opdracht. Vandaag moeten ze ook individueel nog een kraampje maken: een drank- of eetstand, een giftshop... Morgen wordt de uitdaging iets ingewikkelder. Ze schrijven allemaal een woord op. Uit deze woorden wordt dan telkens een kaartje getrokken en het woord dat er opstaat moeten ze bouwen. Dinsdagnamiddag maken we een buffet. Iedereen kan zijn lievelingseten maken. Woensdag bij de slotopdracht gaan we steden bouwen met belangrijke elementen uit die steden. Iedereen bouwt op zijn eigen niveau.”

Louise (9) helpt Jarne met het verstevigen van zijn achtbaan. “Ik heb de jongenstoiletten gemaakt, een broodkraampje, een oven en een popcornmachine”, vertelt Louise. “Ons pretpark is rookvrij, dus we hebben een auto gebouwd die alle rokers naar de gevangenis brengt.”

Jasmine (8) heeft een valtoren gemaakt. Jarno (8) bouwt ook heel wat attracties. “Ik heb een draaimolen, een achtbaan en de meisjestoiletten gebouwd.”

De broers Mees (7), Maarten (9) en Michiel (9) bouwden een waterglijbaan, een valtoren en een toren waar je van het uitzicht kan genieten. “De mascotte heet meneer Panda.”

Mies (11) en Rinus (9) maken een waterglijbaan. “We zijn nog volop bezig. Maar het wordt zeker heel leuk.” (nma)