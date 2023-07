Voormalig districtsburgemeester van Borgerhout Stephanie Van Houtven overleden

Stephanie Van Houtven (ex-Vooruit), voormalig districtsburgemeester van Borgerhout, is maandag op 40-jarige leeftijd overleden. Dat maakte haar echtgenoot dinsdag bekend. In 2020 kreeg Van Houtven de diagnose van baarmoederhalskanker. “Ze stierf zoals ze leefde”, schrijft haar man op Facebook. “Onbevreesd en blijvend zorgend voor haar medemens en geliefden.”

“Een poosje konden we die ongewilde vreselijke passagier op de trein van haar leven onder controle houden, maar sinds april was er geen behandeling meer bestand tegen deze ongewenste indringer.” Dat schrijft Laurent Winnock, echtgenoot van Stephanie Van Houtven vandaag op Facebook.

Die vreselijke passagier is de baarmoederhalskanker, waar de Borgerhoutse na een strijd van drie jaar maandag aan overleed. De diagnose kwam in 2020: baarmoederhalskanker met uitzaaiingen naar onder andere de lymfeklieren. Totaal onverwacht, ook voor Van Houtven zelf. De uitstrijkjes vertoonden geen afwijkende cellen, zelfs niet nadat de kanker al was vastgesteld.

Tijdens haar gevecht tegen kanker verdiepte ze zich in de manier waarop artsen naar baarmoederhalskanker speuren. Ze brak een lans voor een beter screening, het zoeken naar de aanwezigheid van HPV, het virus dat de kanker veroorzaakt. “Voor mij is het helaas te laat”, zei Van Houtven vorig jaar. “Maar ik hoop dat een betere screening gevallen zoals ik veel sneller zal detecteren.”

Stephanie Van Houtven als districtsburgemeester voor Vooruit, naast Marij Preneel (Groen) en Jos D’Haese (PVDA) in het Borgerhoutse districtshuis in 2018. — © Victoriano Moreno

Van Houtven stapte in 2013 in de politiek en werd na de gemeenteraadsverkiezingen in 2012 districtsschepen in Borgerhout (2013-2015). Daarna was ze ook twee jaar districtsburgemeester van 2016 tot 2018. In juni 2015 was ze ook nationaal ondervoorzitter de toenmalige sp.a, naast voorzitter John Crombez. In 2019, nog voor de diagnose, kondigde ze haar afscheid aan bij Vooruit (toen sp.a) en stopte ze met de politiek.

Op sociale media regent het steunbetuigingen. Altijd aanspreekbaar, gedreven, een aanstekelijke glimlach”, zo omschrijft Antwerps PVDA-kopstuk Peter Mertens haar. En ook haar eigen partij Vooruit deelde zijn medeleven aan de familie en vrienden: “Veel te vroeg van ons heengegaan.”