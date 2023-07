Sint-Kristoffelbedevaart in Opgrimbie krijgt zegen van boven

MAASMECHELEN

De deelnemers aan de 68ste Sint-Kristoffelbedevaart kregen niet enkel de zegen van de pastoor. Zondagmorgen gingen de hemelsluizen open boven Opgrimbie. “We worden niet alleen gewijd door de pastoor maar er komt ook nog de zegen van boven bij”, grapte een van de moedige fietsers die alsnog was komen opdagen. Niet alleen fietsers, maar ook voetgangers, moto’s, auto’s, oldtimers, ruiters en paarden, vrachtwagens en tractoren passeerden bij pastoor Ruddy Pareyn en Sint-Kristoffel. Voor Siebe Vranken was het zijn eerste bedevaart. “Ik mocht mee met de tractor van Matti”, aldus de jongeling. Ook voor Jens Bollen was het de eerste keer. “Nu met mijn eigen tractor”, aldus de fiere student landbouw uit Maasmechelen. JTh