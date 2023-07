Platina voor Catharina en Theo in Gruitrode

Oudsbergen

Op 15 juli 1953 stapten Theo Clijsters en Catharina Veestraeten in het huwelijksbootje. Theo (98 jaar) was godsdienstleraar en Catharina (93 jaar) huismoeder. “We delen al 70 jaar lief en leed. De tijd is voorbijgevlogen”, zo zeggen ze. Het platina paar woont in Gruitrode en heeft vier kinderen. Zij kregen 7 kleinkinderen en 15 achterkleinkinderen. Theo en Catharina verzorgden hun jongste zoon Johan die op 16 Januari 2005 overleed. Johan Clijsters was in Oudsbergen vooral gekend om zijn tekeningen, kunst en gedichten. Daarvoor kon hij rekenen op de steun van zijn jeugdvriend Jo Klaps. RDr