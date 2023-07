“Als je jezelf kan verbeteren, ga dan”: zo ging man van Martine Jonckheere om met haar verliefdheid op collega

In het weekblad Story vertelt Martine Jonckheere (66) openhartig over haar relatie. “‘Toen ik verliefd werd op een collega, zei mijn man Filip: ‘Als je jezelf kan verbeteren, ga dan.’’’

In de reeks Liefdesparcours vertelt Familie-actrice Martine Jonckheere over haar relatie met haar man, muzikant Filip Moortgat. En hoe hij reageerde toen ze verliefd was op een collega. “Toen Filip het doorhad, zei hij: ‘Je moet niet blijven. Als je jezelf kan verbeteren, ga dan.’ Dat heeft mij zo ontnuchterd. Je kan nog verliefd worden op een ander, we zijn allemaal mensen van vlees en bloed, maar als je daar op een eerlijke manier mee kan omgaan, hoeft het geen breekpunt te zijn. Het gras is altijd groener aan de overkant, maar waarom zou ik mijn relatie, die zo mooi is, kapotmaken?”

Martine Jonckheere vertelt ook over de aandacht die ze krijgt van bekende mannen. “Als tiener raakte ik tijdens opnames voor Pop-Elektron aan de praat met een bijzonder lieve, bescheiden Engelsman. Achteraf bleek het om Mike Knopfler van de Dire Straits te gaan. Hij gaf me zelfs zijn adres in Londen.”

Ook Bob Geldof bleef niet ongevoelig voor haar charmes. “Enkele jaren geleden ontmoette ik hem toevallig backstage. Het viel me wel op dat hij me tijdens een babbeltje van top tot teen bekeek terwijl hij zei: I love your beautiful dress.”