Zin in een korte fietstocht langs zomerse plekjes? Dan is Oudsbergen de place to bike. Fiets langs akkers en velden, zoek verkoeling in de schaduw van de bomen en smul van je picknick op het allermooiste plekje van Noord-Limburg. Dit is de perfecte zomerrit!