Rel rond de outfit van prinses Delphine op nationale feestdag: “Schaamteloos gekopieerd”

Commotie in het Verenigd Koninkrijk. En dan nog wel rond de outfit van onze eigen prinses Delphine op 21 juli. Zij verscheen namelijk in een kleurrijke jurk van het Belgische Atelier ExC, in combinatie met een paar schoenen van het Antwerpse label Morobé.

En het is net die jurk die bij ontwerper Andrew Gn, geboren in Singapore maar met een eigen label in Londen, in het verkeerde keelgat schoot. Op sociale media wijst hij met een beschuldigende vinger richting prinses Delphine, dat ze zijn creatie voor Kate Middleton gekopieerd zou hebben. “Een schaamteloze copycat’, omschrijft hij het in een van zijn stories.

Kate Middleton op Trooping the Colour. — © UK Press via Getty Images

Wie de jurk van Middleton, een groene jurk met bootcuthals en een knopenrij erbij haalt, ziet inderdaad enkele gelijkenissen. Fashionista’s zullen ongetwijfeld ook opmerken dat beide jurken geïnspireerd zijn op de tijdloze ontwerpen van Chanel uit de jaren zestig. Of het hier dan echt gaat om plagiaat is nog maar de vraag. Het debat gaat online alvast voort.