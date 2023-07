Onder meer de kleedkamer van Billie Eilish wordt via de boot vanuit Antwerpen naar het festivalterrein in Kiewit gevoerd. — © CN

Hasselt/Genk

De kleedkamer van Billie Eilish drijft vanuit Antwerpen over het Albertkanaal naar de haven van Genk. Van daaruit vertrekt het met de vrachtwagen naar de weide van Pukkelpop in Kiewit. Het is al de zevende keer dat de organisatoren van Pukkelpop materiaal via het water vervoeren.