Zizou Bergs stoot door naar tweede ronde van Challenger-toernooi in Zug

Bergs versloeg in de eerste ronde de Oostenrijker Maximilian Neuchrist (ATP 215) in tweemaal 6-4. De partij duurde, verspreid over twee dagen, 1 uur en 29 minuten. In de tweede ronde wacht de Turkse qualifier Ergi Kirkin (ATP 460) of het Finse vijfde reekshoofd Otto Virtanen (ATP 132).

De wedstrijd ging maandag van start maar werd, na enkele regenonderbrekingen, verder verplaatst naar vandaag/dinsdag. De Limburger stond op dat moment 2-1 voor in de tweede set en had de eerste set met 6-4 gewonnen.

Met Joris De Loore (ATP 202) staat er nog een tweede Belg op de hoofdtabel. De West-Vlaming bekampt in zijn eerste ronde het Zwitserse tweede reekshoofd Dominic Stricker (ATP 106). De 24-jarige Bergs en de 30-jarige De Loore vormen in Zug een tandem in het dubbelspel.