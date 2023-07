OPROEP. Stakende piloten, recordhitte, bosbranden: heb jij last minute je vakantie omgegooid?

Extreme hitte in Zuid-Europa, bosbranden van Rhodos tot Sicilië, stakende piloten bij Ryanair waardoor vluchten geschrapt worden: voor heel wat Limburgers valt hun vakantie in het water. Heb jij last minute je vakantieplannen omgegooid? Laat het ons hier weten.

Terwijl de zomer hier kwakkelt, kreunt het zuiden van Europa onder extreme hitte. Hittegolven van Italië tot Griekenland. Recordtemperaturen van 47 of 48 graden. Zwitserland en de regio rond Milaan en het Gardameer wordt dan weer geteisterd door storm, hagel en onweer. Allerminst aangenaam vakantieweer dus. Ook de bosbranden van Rhodos tot Sicilië zorgen dat de vakantieplannen van heel wat gezinnen in het water vallen. Neem daar nog eens de staking van de Ryanair-piloten bij, waardoor op 29 en 30 juli opnieuw heel wat vluchten zijn geschrapt. Na Covid dwarsbomen deze zomer allerlei andere onvoorziene omstandigheden de vakantieplannen van heel wat gezinnen. Heb jij je vakantie last minute omgegooid? Heb jij besloten om gewoon thuis te blijven? Trek je op roadtrip in de plaats van op reis met het vliegtuig? Heb jij je bestemming gewijzigd omwille van de storm of kies jij voor een koelere vakantieplek om de hitte te ontlopen? Laat het ons hier weten.