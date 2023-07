Voetbalbond neemt “na interne evaluatie” afscheid van Jacky Mathijssen als coach van de U21

Jacky Mathijssen is niet langer coach van de nationale U21 “na een interne evaluatie”. Dat heeft de Belgische voetbalbond dinsdagvoormiddag bekendgemaakt. Vorige maand stonden onze nationale beloften onder leiding van Mathijssen nog op het EK U21, maar door een tegengoal in de slotfase tegen Portugal misten ze op een haar na de kwartfinale.

“De KBVB dankt Jacky Mathijssen voor zijn inzet de voorbije jaren en zijn aandeel in de doorstroming van jonge talenten naar de A-ploeg. De voetbalbond wenst hem veel succes in zijn verdere carrière en zal zich onthouden van verdere commentaar. De top van de sportieve cel van de KBVB gaat nu op zoek naar een vervanger”, klinkt het in een korte mededeling vanop de website van de bond.

De 60-jarige Mathijssen volgde in maart 2020 Johan Walem op als beloftenbondscoach. Voordien was de Limburger bij de KBVB aan de slag als bondscoach van de U19. Afgelopen juni stond hij aan het roer van de U21 op het EK. In de groepsfase eindigden de jonge Rode Duivels teleurstellend laatste, na een gelijkspel tegen Nederland (0-0) en thuisland Georgië (2-2) en een nederlaag tegen Portugal (2-1).