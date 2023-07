Maybelline lanceert virtuele make-uplooks voor Teams-vergaderingen

Is thuiswerken en videovergaderen binnen jullie bedrijf nog een restantje van de coronacrisis? Dan heeft Maybelline goed nieuws. Het make-upmerk heeft virtuele paletten gecreëerd die onder meer eyeliner en lippenstift naar keuze op je gezicht toveren in Microsoft Teams.

Online vergaderen was tijdens de pandemie dagelijkse kost en bracht soms twijfels met zich mee. Want wat als je nog maar vijf minuten voor de meeting ontwaakte en er allesbehalve fris en monter uitzag? Er werden pagina’s vol geschreven met de beste looks voor in een virtuele vergadering: van welke kleding je doet sprankelen op een schermpje tot de make-up die je wakker doet ogen. (Lees verder onder het filmpje)

Met dat laatste gingen ze bij Maybelline aan de slag. Wie nog geregeld in een virtuele omgeving vergadert, kan in Teams voortaan een make-uplook van het merk selecteren om deze te blenden met het eigen, onopgemaakte, gelaat.

“Nu kan je zelfs op de drukste dag make-up aanbrengen met slechts één klik. We hopen dat we het leven van mensen een beetje makkelijker maken”, zegt merkverantwoordelijke Trisha Ayyagari. De tool biedt gebruikers keuze uit twaalf make-uplooks, gaande van fris en minimalistisch tot een gedurfde stijl.

We hebben de nieuwigheid zelf nog niet uitgetest, maar recht voor je kijken, lijkt ons aangewezen als je wil dat je make-up ‘blijft zitten’. Je hoofd heel plots en snel wegdraaien zou tot verwarrende omstandigheden kunnen leiden, denk aan lippenstift en eyeliner die niet volledig meedraaien en ergens op het scherm zweven.