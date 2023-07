Pempkes Festival in Bilzen, dat is drie dagen lang alles geven. — © Foto: Marcel Krijgsman / ANP-Hollandse Hoogte

De zomerfestivals wisselen elkaar af. Deze week kan je meezingen tijdens Boer zoekt Bier in Diepenbeek, swingen tijdens Pempkes Festival in Bilzen, de Bocholter Beach Party of de Molenfeesten in Kinrooi.