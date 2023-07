Bovenop de regen kwam de zegen van Sint-Kristoffel in Opgrimbie

Aan het oud kerkkoor van Opgrimbie in de Kerkstraat vond zaterdag de traditionele misviering plaats ter ere van de patroonheilige Sint-Kristoffel. Sinds verschillende jaren wordt deze H. Mis opgedragen in openlucht, ofschoon er voor de pastorie een tent wordt voorzien als plan B bij regenweer. De mis werd opgedragen door E.H. deken Ruddy Pareyns, bijgestaan door diaken Augustinus.Dit jaar werd de viering, die geldt als de start van de tweedaagse Sint-Kristroffelbedevaart, opgevat als een plechtigheid voor gans de pastorale eenheid Sint-Franciscus. Hierdoor zijn alle parochies van Maasmechelen-zuid bij deze bijzondere H. Mis betrokken.Net als vorig jaar luisterde de Koninklijke Harmonie Sint-Martinus de eucharistieviering muzikaal op. Na de receptie voor alle aanwezigen trad een 20-koppig a-capellakoor 'de Zingende Mannen' op Zij brachten sfeervolle en herkenbare medleys als afsluiter van de eerste bedevaartdag.Gezien de patroonheilige Sint-Kristoffel als wadende veerman het kindje Jezus doorheen de woelige stroom naar de andere oever bracht, werd hij ook in de volksmond de heilige met de natte voeten genoemd. Voor de gelovige weggebruikers en reizigers die zijn zegen afsmeken en hun voertuig laten wijden, was het voor hen moeilijk droog te houden door de winderige plensbuien. Het aantal deelnemende oldtimers, auto’s, tractoren en vrachtwagens rondde dit jaar af op 200. Vooral de ruiters en koetsen haakten af omwille van het barre regenweer. Fietsweer was het evenmin. Maar opvallend waren er zeven dierenliefhebbers die met hun hond de regen trotseerden. En daar zijn dan de vier jeugdige bedevaarders nog niet bij gerekend die met hun speelgoedtractor de bedevaartocht hadden aangevat. De H. Kristoffel zag met tevredenheid dat de toekomst verzekerd is.