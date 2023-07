COLUMN Limburgs Landschap - De vogel met de langste poten

Het is een klimaatvluchteling, de steltkluut. Of is opportunist een beter gekozen term? Wie zal het zeggen? Eén ding is zeker, de hitte en daardoor gevolgde droogte zorgt ervoor dat er nog nooit zoveel steltkluten in Vlaanderen rondtrippelden als nu. Enkelen hebben zelfs een nestje jongen grootgebracht. De aanzet van een vaste broedvogel voor ons landje? Sporadisch kwamen steltkluten wel eens tot broeden, maar nu lijken ze de opgedroogde moerassen van Zuid-Europa stilaan te wisselen voor de waterrijke gebieden bij ons.Geen goed nieuws, maar wel leuk om deze soort te mogen bewonderen. Voor mij blijven het vreemde wezens. Hun opvallende rozerode poten zijn toch echt een maatje te lang. In verhouding ben ik er vrij zeker van dat ze in de top drie zitten van de vogels met de langste poten. Hun mooie zwart-witte verenpakje steekt er prachtig tegen af. Subtiele tekening alsof iemand met zwarte inkt een patroon op hun sneeuwwitte verenpakje heeft getekend. Dit afgewerkt met een donkere, maar flinterdunne snavel. Het lijkt wel een naald die ze vooraan op hun kop hebben gestoken. Die snavel is even spits als hun uitstekende vleugels. Het blijft een vreemde combinatie. Zeker als ze door het water wadend naarstig op zoek zijn naar insecten. Elegantie is niet het woord dat ik zoek, maar er is geen overtreffende trap volgens mij. Ze schrijden statig over het slik met een waardigheid die menig topmodel doet blozen. Maar als ze in groep het luchtruim kiezen, dan vallen de monden nog verder open. Met hun dunne poten naar achteren gestrekt, vormen ze samen een harmonie in zwart-wit tegen een blauwe hemel. Snel en accuraat volgen ze elkaar, elke wending wordt door iedereen feilloos opgevolgd. Hun landing is opnieuw een lust voor het oog. Snel gaan ze over naar hun statige wandel. Je zou even vergeten dat deze soort hier nu rondvliegt omdat wij onze aarde naar de Filistijnen aan het helpen zijn. Heel even maar…Foto's: Herman Blockx