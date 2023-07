Jeugd van zwemclub De Beringse Tuimelaars zwemt 12 medailles bij mekaar

Beringen

Zwemclub De Beringse Tuimelaars schitterde afgelopen weekend op de Belgische jeugdkampioenschappen in Antwerpen. Het team onder leiding van Kathleen Smet kwam naar huis met een hele reeks medailles. In totaal namen 63 clubs deel aan het kampioenschap. In de ranking eindigde de Beringse club op de 8ste plaats. Hiermee is het de beste Limburgse club.