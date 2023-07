Brandstofprijzen stijgen woensdag naar hoogste peil in zeven maanden

Onder druk van de gestegen olieprijzen worden ook brandstoffen weer duurder. De maximumprijzen van benzine stijgen met 5,9 cent tot 1,848 euro voor een liter 95 (E10) en met 6,6 cent tot 2,052 euro per liter 98 (E5), zo laat de FOD Economie dinsdag weten. Een liter diesel (B7) mag maximaal 1,855 euro per liter kosten, een stijging met 6 cent.

De prijzen komen zo op het hoogste niveau in meer dan een halfjaar. Voor benzine gaat het om de hoogste maximumprijzen sinds 21 november (1,872 euro per liter voor 95 en 2,086 euro per liter voor 98), diesel is het duurste sinds 22 november (1,929 euro per liter).