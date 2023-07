Lotte Kopecky blikt vooruit op derde etappe in Tour de France Femmes: “Het zit er zeker in de gele trui te houden”

De Ronde van Frankrijk voor vrouwen trekt dinsdag in zijn derde etappe van Collonges-la-Rouge naar Montignac-Lascaux. Een eerste kans op een sprint van een grote groep, voorspellen de volgers. “Ik hoop dat we voor ploeggenote Lorena Wiebes kunnen gaan”, blikte geletruidraagster Lotte Kopecky (Team SD Worx) vooruit.

Ondanks een erg grillig profiel, inclusief enkele gecategoriseerde hellingen, verwacht Kopecky dinsdag een minder eisende etappe dan die van maandag, toen er gesprint werd met amper 25 rensters. “De rit is niet zo lastig als die van gisteren”, denkt Kopecky. “De finale is vlakker. Echt iets dat Lorena past, denk ik. Al moeten we zien hoe de koers zal verlopen. Of er ploegen zijn die toch willen aanvallen. Daar hangt alles vanaf: hoe de andere teams zullen koersen. Maar ik hoop dat het een sprintkans wordt, en dat we voor Lorena kunnen gaan.”

Bovenaan het algemene klassement heeft Kopecky 49 seconden voorsprong op haar eerste achtervolgster, de Duitse Liane Lippert. In het geval van een groepssprint volstaan alleen de bonificatieseconden dus absoluut niet om de Belgische kampioene uit het geel te rijden. “Het zit er zeker in om de gele trui te behouden. Al zijn we niet van plan om met de ploeg de hele koers te controleren. Dat hebben we gisteren ook niet gedaan.”

De etappe van Collonges-la-Rouge naar Montignac-Lascaux is 147 kilometer lang, en gaat tien minuten vroeger van start dan gepland: om 13u20. De aankomst wordt omstreeks 17u20 verwacht.