Frans Bauer is 32 kilo kwijt: “Ze waren erbij gekomen na beroerte van mijn vrouw”

Frans Bauer (49) heeft zichzelf aan een streng dieet onderworpen en is 32 kilo kwijt. “Ik ben een emo-eter. Na de beroerte van mijn vrouw kwam de kilo’s erbij.”

In Dag Allemaal vertelt de Nederlandse zanger deze week dat hij er een moeilijk periode heeft opzitten. 2022 was absoluut geen topjaar. Een groot deel van zijn optredens waren geschrapt door de aanslepende coronacrisis en daar kwam het herseninfarct van zijn vrouw Mariska bovenop.

“Ik zat al anderhalf jaar stil, al probeerde ik me wel aan mijn trainingsschema te houden”, vertelt Frans Bauer. “Maar toen mijn vrouw in het ziekenhuis werd opgenomen, kwam ik in een spiraal van ellende terecht. Dat gaf zoveel stress. Ik ben een emo-eter en voor je het weet, ben je tientallen kilo’s dikker.”

Na enkele maanden zag Frans op een dag het getal 120 verschijnen op z’n weegschaal. “Vreselijk. Ik besefte dat het niet gezond was. Toen het leven weer normaal werd, stond ik ’s ochtends voor de spiegel en realiseerde ik me dat ik er iets aan moest doen.”

In oktober voegde de zanger de daad bij het woord. Als oplossing heeft hij al zijn maaltijden kleiner gemaakt. “Ik eet alles wat ik ervoor at, maar minder en ik drink veel water.”

Tegelijk begon Frans intensief te sporten. Elke dag is hij minstens een uur in beweging. Fietsen, steppen, hardlopen, krachttraining. Vier keer per week loopt hij 15 kilometer.