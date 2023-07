Zit toptransfer eraan te komen voor Rode Duivel? “Liverpool praat met Southampton over transfer van Roméo Lavia”

Lavia zou volgens Sky Sports zelf ook open staan voor de transfer. Een akkoord is er wel nog niet: Southampton zou vijftig miljoen pond - een kleine zestig miljoen euro - willen voor Lavia, Liverpool hoopt dat het The Saints kan verleiden met een kleiner bedrag.

Het bericht van de gesprekken tussen Liverpool en Southampton werd dinsdagochtend alvast op gejuich onthaald door een hele resem Liverpool-fans op sociale media. Lavia is nog maar negentien jaar oud, maar maakte indruk in zijn allereerste seizoen in de Premier League. In maart mocht hij van bondscoach Domenico Tedesco ook debuteren bij de Rode Duivels in de met 2-3 gewonnen oefenmatch tegen Duitsland. Ook Arsenal en Chelsea hielden hem in de gaten, maar het zou nu dus toch Liverpool zijn dat het eerste initiatief neemt.

Liverpool is dringend op zoek naar vers bloed op het middenveld nadat het deze zomer al Naby Keïta en James Milner transfervrij zag vertrekken. Dat lijstje vertrekkers wordt eerstdaags normaal gezien ook nog aangevuld met Fabinho en Jordan Henderson, die allebei zo goed als rond zijn met clubs in Saudi-Arabië.

The Reds haalden eerder al Alexis Mac Allister en Dominik Szoboszlai binnen, maar zij zijn eerder aanvallend ingesteld. Lavia zou lager op het veld van dienst kunnen zijn.