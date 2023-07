Stormweer blijft Noord-Italië teisteren: Milaan en regio rond Gardameer zwaar getroffen, 16-jarig meisje komt om

Noord-Italië was afgelopen nacht weer het decor van bijzonder zwaar noodweer. Fikse hagel- en onweersbuien schrikken er de bevolking en toeristen op. Ook Milaan en de populaire regio rond het Gardameer zijn zwaar getroffen. In de provincie Brescia kwam een 16-jarig meisje om het leven.

“Het is wonden likken na de doortocht van enkele zware supercellen in het noorden van Italië”, schrijft NoodweerBenelux op Twitter. Zo’n supercel is het zwaarste type onweersbui dat kan voorkomen en gaan vaak gepaard met valwinden en grote hagelstenen.

Ook de bij toeristen erg populaire regio rond het Gardameer deelde in de klappen. Weerman Ruben Weytjens deelt op Facebook de onderstaande beelden, die een Limburgse toerist maakte in Peschiera del Garda, aan het zuiden van het meer. “Het is een echte ravage, een slagveld”, citeert de Nederlandse krant De Telegraaf citeert een campingganger die ook aan het Gardameer verblijft. Afgelopen week kwam het ook al tot noodweer aan het Gardameer, dat bekendstaat om de plotselinge wendingen in het weer die er plaats kunnen vinden.

Deze auto van een Nederlandse toerist aan het Gardameer raakte zwaar beschadigd. — © TIPLIJN TELEGRAAF

Milaan in Lombardije kreeg het rond vier uur ’s nachts erg zwaar te verduren. Een stormwind blies er daken van gebouwen, waarna huizen overstroomden door de overvloedige regen en hagel. De brandweer ontving er honderden oproepen, ook voor bomen die zijn omgewaaid, soms op geparkeerde auto’s. Het Milanese elektriciteitsnet liep ernstige schade op, schrijft de Italiaanse nieuwssite La Stampa, en het openbaar vervoer is ernstig verstoord. Volgens de Milanese schepen van Civiele Bescherming viel er zo’n 30 mm neerslag per uur uit de lucht, met een piek van zelfs 39 mm per uur.

Milaan beleefde een bijzonder turbulente nacht. De schade is duidelijk zichtbaar in de straten. — © AFP

© EPA-EFE

© EPA-EFE

© AFP

© AFP

Ook in Desio, ten noorden van Milaan, is de stormschade aanzienlijk. Op sociale media gaan bizarre beelden rond van hagel, wind en overstromingen. Onderstaande video’s dateren van maandag.

In Cedegolo, in de provincie Brescia, is door een omgewaaide boom een zestienjarig meisje om het leven gekomen op een scoutskamp. Het kamp werd uiteindelijk door de brandweer geëvacueerd, net als een ander jeugdkamp. Gisteren al werd in Lissone, in Lombardije, een 58-jarige vrouw verpletterd door een omgewaaide boom.

In de provincie Trentino moest de brandweer honderdmaal uitrukken na meldingen van aardverschuivingen en overstromingen, en in het bergdal Val Brembana (provincie Bergamo), ten oosten van het Comomeer, zijn 1.500 mensen geïsoleerd doordat een massa water, modder en bomen ten gevolge van een aardverschuiving een provinciale weg versperren.