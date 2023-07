“Ik ben hier niet om Botafogo, Crystal Palace of Lyon te plezieren”: onze RWDM-watcher zag hoe coach Euvrard vlak voor de seizoenstart genadeloos aan de kant werd geschoven

“He’s one and o against Ligue 1-teams”, grapte John Textor zondagavond over Vincent Euvrard na de 1-0-zege tegen Olympique Lyon. Iets meer dan 24 uur later was de 41-jarige West-Vlaming geen trainer van RWDM meer. Hoe een kampioenencoach vlak voor de start van het seizoen van boord werd gegooid omdat hij... zijn job zo goed mogelijk probeerde doen.