Zuid-Koreaanse Casey Phair (16) is jongste speelster ooit op WK vrouwenvoetbal ondanks verlies tegen Colombia

De Zuid-Koreaanse spits Casey Phair, amper 16 jaar en 26 dagen oud, mag zich vanaf dinsdag, na een invalbeurt tegen Colombia in Sydney (2-0 verlies), de jongste speelster in de geschiedenis noemen die meedeed aan een WK vrouwenvoetbal.

Phair, geboren in de Verenigde Staten als dochter van een Amerikaanse vader en een Zuid-Koreaanse moeder, kwam in actie in de 78e minuut in het Sydney Football Stadium. Ze kon niet voorkomen dat haar team met 2-0 verloor van de Colombianen op de eerste speeldag in groep H.

De Zuid-Koreaanse stoot de Nigeriaanse Ifeanyi Chiejine van de tabellen. Zij was 16 jaar en 34 dagen oud toen ze in 1999 haar WK-debuut maakte maar stierf - tragisch maar waar - al in de zomer van 2019 op 36-jarige leeftijd.

Phair speelde op jeugdniveau voor de Verenigde Staten voordat ze voor Zuid-Korea koos voor dit WK ‘Down Under’.