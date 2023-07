Pukkelpop vangt Chiro op die ondergelopen kampterrein moest ontvluchten: “Herinnering voor het leven”

“De gemeente Kuurne stond al met drie bussen klaar om ons op te halen, maar dat was het allerlaatste plan”, zegt Jarne Verschelde. Voor de kampleider en zijn collega’s van Chiro Sint-Michiel was het maandag alle hens aan dek. Zondagnacht werden ze verrast door de hevige regen, waardoor hun kampterrein volledig onder water kwam te staan. “We stonden tot onze enkels in het sop. We moesten al onze dozen in de hoogte zetten.”

De leden van Chiro Sint-Michiel kregen van Pukkelpoporganisator Chokri Mahassine onderdak aangeboden op het festivalterrein van Pukkelpop. — © if, Sven Dillen

Stoute schoenen

Evacueren? Dat was geen optie. “De jongste leden kunnen terecht in een gebouw op ons terrein, maar dat kon niet voor alle 251 leden, leiders en kookouders. We wilden iedereen een warme en droge slaapplaats aanbieden, dus schoten we meteen in actie”, zegt Jarne.

Er werd meteen rondgebeld, naar Kuurns burgemeester Francis Benoit, naar de stad Hasselt en er werd ook elders naar een oplossing gezocht. “We logeren in Kiewit, vlak bij het festivalterrein van Pukkelpop”, zeg Jarne. “Daarom trokken we onze stoute schoenen aan en vroegen of zij ons niet uit de nood konden helpen.”

Gastvrijheid

Grote baas Chokri Mahassine werd erbij geroepen en hij toonde meteen zijn gastvrijheid. “De festivalsite is nog in volle opbouw, maar we konden al terecht in de backstage- en vipzone”, zegt Jarne. “De stad Hasselt zorgde voor het transport zodat al ons materiaal naar hier kon verhuisd worden.”

Het bleef niet alleen bij onderdak voor zo’n 130 mensen. “We mogen ook het sanitair gebruiken, ze boden ons meteen een drankje aan en de organisatie hielp zelfs om het materiaal uit te laden”, zegt Jarne. “Zo’n groot festival dat ons zo uit de shit helpt, dat hadden we nooit verwacht. Het toont dat een jeugdbeweging nog altijd wordt aanvaard, ondanks de vele negatieve berichten.”

Onvergetelijk

Voor de leden van Chiro Sint-Michiel wordt het een onvergetelijke ervaring. “Zo’n tegenslag, maar dat wordt nu een herinnering voor het leven. We overnachten meestal op kleine plekjes, maar dit is hier echt enorm, zo’n zot terrein. We zijn iedereen dan ook heel dankbaar.”

De leiding schoot meteen ook in actie om de tenten proper te maken en op een drogere plek te posteren. Al het natte gerief werd naar de droogkuis gebracht om het kamp zo aangenaam mogelijk te laten verlopen. “We mogen zolang blijven op het festivalterrein als we willen. Tot 22 augustus, wanneer Pukkelpop is afgelopen? Ik heb het al grappend wel vermeld”, zegt Jarne.

Een extra leuke bijkomstigheid: het kampthema is dit jaar ‘Festivals’. “Deze ervaring maakt het natuurlijk wel heel imposant. We hadden er nooit bij stilgestaan om er zo’n belevenis van te kunnen maken.”