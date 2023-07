Dubbele verrassing: mannelijke gorilla blijkt vrouwtje wanneer ze onverwacht bevalt

Dubbele verrassing in de zoo van het Amerikaanse Columbus. Een van hun gorilla’s beviel compleet onverwacht van een jong, en dat voor een dier waarvan iedereen acht jaar lang dacht dat het een mannetje was.

Acht jaar is Sully, de moeder van de pasgeboren gorilla. En al die tijd werd gedacht dat de gorilla een mannetje was. “Van Sully, die met haar moeder en andere leden van de groep sinds 2019 in de zoo van Columbus verblijft, werd altijd gedacht dat ze een mannetje was”, staat te lezen op de website van de dierentuin. “Tot ons team verzorgers donderdag ontdekte dat ze bevallen was.”

Het geslacht van een jonge gorilla is moeilijk te raden, verklaren experts van de dierentuin die verwarring. “Tot ze 8 jaar zijn, zijn mannetjes en vrouwtjes ongeveer even groot en ze hebben geen duidelijk aanwezige voortplantingsorganen.” Pas na die leeftijd worden de uiterlijke verschillen steeds duidelijker merkbaar. “Maar mannetje ontwikkelen hun karakteristieke grote gestalte, zilveren rug en grote schedelpan pas tegen hun 12de levensjaar.”

Dochter

Dat pas donderdag, aan het einde van de draagtijd van 8,5 maanden, duidelijk werd dat Sully zwanger was, is volgens diezelfde experts geen verrassing. “Gorilla’s vertonen geen uiterlijke tekenen van zwangerschap. De baby’s zijn kleiner dan menselijke baby’s en gorilla’s hebben sowieso al een grote buik.”

De baby stelt het goed, klinkt het verder. “En Sully zorgt heel goed voor haar dochtertje.” Dat het om een vrouwtje gaat, werd volgens de zoo visueel vastgesteld en voorgelegd aan een expert van een andere dierentuin. Wie de vader is, zal via een DNA-test bepaald worden.