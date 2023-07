Martine Tanghe krijgt eigen straat in haar gemeente: “Ze was jaren ieders buurvrouw, wij willen haar bij ons houden”

De gemeente Lubbeek opende maandag een rouwregister voor de journaliste, die al jaren in de gemeente woonde. “Martine betekende heel veel voor heel veel mensen in Vlaanderen”, zegt waarnemend burgemeester Hugo Simoens. “Na haar pensioen is ze zich enorm beginnen inzetten in de gemeente. En altijd met een enorme bescheidenheid. Ze heeft bijvoorbeeld heel hard geholpen in ons opvangtehuis voor Oekraïense vluchtelingen, waar ze gewoon stond te kuisen. Ze wilde niet in de kijker staan.”

“In het schepencollege hebben we besproken hoe we haar kunnen eren. Het ereburgerschap wilde ze bij leven ook niet, dus zou fout zijn het nu postuum toe te kennen. Maar we willen wel iets doen. Dat verdient ze, want ze betekende veel voor Vlaanderen en voor onze gemeente. Bij de VRT hebben ze er enkele jaren geleden voor gepleit om meer straten naar vrouwen te noemen. Een straat naar haar vermelden, lijkt ons dus het minste wat we voor haar kunnen doen als VRT-icoon. Het is ook toepasselijk, want ze was altijd bezig met cultuur en taal. Ze was jarenlang als het ware ieders buurvrouw, wij willen haar graag bij ons houden door een straat naar haar te noemen.”

Het kiezen van een straatnaam is een bevoegdheid van de gemeenteraad. Het schepencollege zal de beslissing daar dus nog voorleggen. Het plan zou zijn om een straat Martine Tanghe te vermelden in de nieuwe wijk Hazeput. Daar komen 91 sociale woningen. De werken starten in 2024.