RWDM dropt een bom vijf dagen voor de competitiestart: coach Vincent Euvrard en stafleden plots aan de deur gezet

“RWDM heeft besloten om de contracten van nagenoeg alle leden van de sportieve staf te beëindigen, inclusief die van de coach Vincent Euvrard alsook verschillende van zijn assistenten”, klinkt het plots.

“Jonathan Alves, Fred Stilmant en Thierry Berghmans zullen de club ook met onmiddellijke ingang verlaten. We danken deze heren oprecht voor hun bijdrage aan onze club”, luidt het in een gortdroge mededeling, waarin voorzitter John Textor in een cryptische uitleg weinig prijsgeeft over het waarom van de drastische beslissing.

“RWDM zal aan zijn basis voor de eerste klasse blijven bouwen tot het einde van deze transferperiode en daarna. Morgen zal de nieuwe sportieve leiding en staf worden aangekondigd. Aankondigingen over spelers zullen de komende weken volgen”, klinkt het in de mededeling van de club.